Брандау: Мені пропонували грати за збірну України – я не відмовлявся

Несподіване зізнання прозвучало з вуст бразильського екс-форварда Шахтаря Брандау.

"Так, мені дійсно надійшла пропозиція грати за збірну України. Від кого? Ім'я людини не пам'ятаю. І я не відмовлявся.

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Потрібно було пожертвувати бразильським паспортом, хоча мені сказали, що можу ніби залишити його. Але я не захотів бути викритим у брехні", – цитує бразильського форварда журнал Футбол.

Нагадаємо, Брандау виступав за Шахтар у 2002-2009 роках. За цей час бразилець провів 220 матчів, в яких забив 91 гол.

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