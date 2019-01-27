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Брандау: Мені пропонували грати за збірну України – я не відмовлявся

10:14 483 Читать на русском
Брандау: Мені пропонували грати за збірну України – я не відмовлявся
Брандау / Фото ФК Шахтар

Несподіване зізнання прозвучало з вуст бразильського екс-форварда Шахтаря Брандау.

"Так, мені дійсно надійшла пропозиція грати за збірну України. Від кого? Ім'я людини не пам'ятаю. І я не відмовлявся.

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Потрібно було пожертвувати бразильським паспортом, хоча мені сказали, що можу ніби залишити його. Але я не захотів бути викритим у брехні", – цитує бразильського форварда журнал Футбол.

Нагадаємо, Брандау виступав за Шахтар у 2002-2009 роках. За цей час бразилець провів 220 матчів, в яких забив 91 гол.

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Теги
Шахтар Шахтар Брандау Брандау Україна Україна Збірна України
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