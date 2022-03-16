Як відомо, у березні у Кривому Розі було заплановано два матчі Кривбаса: чоловіча команда мала зіграти з Альянсом, а жіноча – з Маріуполем. Через напад Росії на Україну проведення футбольних поєдинків наразі неможливе.

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За інформацією прес-служби, клуб з благодійною метою відкриває продаж квитків на матчі, які не відбудуться. Усі зібрані кошти будуть направлені на гуманітарну допомогу мешканцям Маріуполя та Сум. До слова, Кривбас подвоїть суму, отриману від продажу віртуальних перепусток.

Нагадаємо, сьогодні вже 21-й день війни. ЗСУ та тероборона успішно відбивають атаки російських окупантів, які використовують найбрудніші методи, зокрема, обстрілюють житлові масиви та цивільних.

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