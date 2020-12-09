Віктор Скрипник на заключний матч групового етапу Ліги Європи з Брагою взяв 19 гравців, інформує офіційний сайт Зорі. Цікаво, що у заявці на матч лише 4 захисники.

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До слова, українська делегація вже вирушила чартерним рейсом у Португалію в Порту, звідки команда перебереться в Брагу. Сьогодні, 9 грудня, на підопічних Скрипника очікують передматчева прес-конференція та тренування.

Напередодні гравці та тренерський штаб Зорі пройшли традиційне тестування на коронавірус – всі результати виявились негативними.

Нагадаємо, Зоря достроково втратила шанси на вихід з групи Ліги Європи, проте у заключному турі може голосно грюкнути дверима у матчі з Брагою. Поєдинок відбудеться завтра, 10 грудня, початок о 22:00.

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