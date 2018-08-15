Брага – Зоря: передматчева прес-конференція Абеля Феррейри

Головний тренер Браги Абель Феррейра поділився очікуваннями від поєдинку проти Зорі в Лізі Європи.

"У таких матчах гол на виїзді важливий, але я не знаю, чи буде нам його досить. Команди вже знають один одного, гравці знають стратегічний план, ми повинні бути вірні собі і не змінювати стилю нашої гри. Але повинні бути насторожі, володіти м'ячем та ініціативою.

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Що стоїть на карті в цій грі – заслужити повагу нашого шляху в футболі. Гравці розуміють, за який клуб вони грають, і повинні на полі показувати все найкраще. Розумію, що Зоря буде показувати таку гру, як у себе вдома, наш суперник має певний стиль, він може надавити на нас, але ми повинні бути до цього готові.

Не згоден з тим, що Брага перевершує український клуб. Мені подобається, як мої гравці взаємодіють на полі, але вони повинні знати, що робити в важкі хвилини гри, а такі можуть бути. Нам потрібно бути сфокусованими на нашому завданні", – цитує Феррейру офіційний сайт Зорі.

Матч-відповідь між Брагою і Зорею відбудеться завтра, 16 серпня, початок о 22:30.

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