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Брага – Зоря: Вернидуб взяв у Португалію 20 футболістів

11:19 579 Читать на русском
Брага – Зоря: Вернидуб взяв у Португалію 20 футболістів
Зоря вилетіла в Португалію на матч проти Браги / фото ФК Зоря

Луганчани полетіли до Португалії на матч проти кваліфікації Ліги Європи проти Браги.

Сьогодні чартерним рейсом з Києва Зоря вилетіла до Португалії на матч проти Браги, інформує офіційний сайт луганчан.

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Повідомляється, що рейс затримався і команда вилетіла на годину пізніше запланованого часу.

Вже о 19:30 відбудеться передматчева прес-конференція головного тренера Зорі Юрія Вернидуба і одного з гравців команди.

А о 20 годині стартує передматчеве тренування, перші 15 хвилин якого будуть відкритими для журналістів.

Нагадаємо, матч третього кваліфікаційного раунду Ліги Європи Брага – Зоря відбудеться у четвер, 16 серпня, початок гри о 22:30. Перший матч між цими командами закінчився результативною нічиєю – 1:1.

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Список футболістів, які полетіли в Португалію.

Ліга Європи3-й кваліф. раунд, матчі-відповіді

Брага - Зоря: Четвер 16 серпня 2018

Брага
до матчу
1
дн
:
9
год
:
48
хв
Зоря
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Ліга Європи Брага - Зоря Зоря Зоря Брага Брага
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