Брага – Зоря: Вернидуб взяв у Португалію 20 футболістів

Зоря вилетіла в Португалію на матч проти Браги / фото ФК Зоря

Луганчани полетіли до Португалії на матч проти кваліфікації Ліги Європи проти Браги.

Сьогодні чартерним рейсом з Києва Зоря вилетіла до Португалії на матч проти Браги, інформує офіційний сайт луганчан.

Брага – Зоря: хавбек господарів Клаудемір не зіграє у матчі

Повідомляється, що рейс затримався і команда вилетіла на годину пізніше запланованого часу.

Вже о 19:30 відбудеться передматчева прес-конференція головного тренера Зорі Юрія Вернидуба і одного з гравців команди.

А о 20 годині стартує передматчеве тренування, перші 15 хвилин якого будуть відкритими для журналістів.

Нагадаємо, матч третього кваліфікаційного раунду Ліги Європи Брага – Зоря відбудеться у четвер, 16 серпня, початок гри о 22:30. Перший матч між цими командами закінчився результативною нічиєю – 1:1.

Харатін: Зоря буде налаштовуватися на максимальний результат у матчі з Брагою

Список футболістів, які полетіли в Португалію.