Ліга Європи, 1/16 фіналу, матчі-відповіді

Хоффенхайм – Мольде – 0:2 (перший матч – 3:3)

Голи: Улланд Андерсен, 20, 90+5

Наполі – Гранада – 2:1 (0:2)

Голи: Зєлінскі, 3, Руїс, 59 – Монторо, 25

Рейнджерс – Антверпен – 5:2 (4:3)

Голи: Морелос, 9, Паттерсон, 46, Кент, 55, Барішіч, 79 (пенальті), Іттен, 90+2 (пенальті) – Рефаелов, 32, Ламкель Зе, 57

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Мольде несподівано переграв грізний Хоффенхайм на виїзді. Норвежцям для перемоги в лігві опонента вистачило двох м'ячів. На 20-й хвилині Ейрік Улланд Андересен перед штрафним німців отримав пас від Ейкрема, підробив під праву й за цікавою траєкторією відправив м'яч у дальній кут. Хоффенхайм віддав усі сили, щоб бодай зрівняти результат, завдав два десятки ударів, але вирвати путівку до наступного раунду так і не зумів. Більше того, на п'ятій доданій арбітром хвилині Улланд Андерсен ще раз покарав господарів за марнотратство.

Рішуче налаштованим на реванш вийшов на поле Наполі. Підопічні Гаттузо зуміли швидко забити Гранаді зусиллями Пйотра Зєлінскі, який увінчав сольний прохід майстерним ударом з лінії карної зони. Та "партенопейців" швидко опустив на землю Анхель Монторо. Іспанський хавбек на 25-й хвилині головою замкнув фланговий навіс Фульк'є. Гол Фабіана Руїса на фініші контратаки в другому таймі лише підсолодив Наполі гіркоту вильоту з єврокубків.

Натомість на Альбіоні Рейнджерс і Антверпен подарували ще один гольовий фестиваль після семи голів на двох минулого тижня. Шотландці повели в рахунку вже на 9-й хвилині. Це Альфредо Морелос скористався передачею Кента та спрямував м'яч у порожні ворота. Бельгійці зуміли зрівняти ще до перерви – Ліор Рефаелов переправив у сітку простріл Лукаку з лівого флангу.

Та "сині" шокували гостей двома голами на старті другої половини. Спочатку Натан Паттерсон реалізував вихід віч-на-віч з кіпером після пасу Морелоса, а на 55-й Раян Кент пробив з льоту після скидки того ж Морелоса. Антверпен спробував повернутися до гри – Дідьє Ламкель Зе зіграв на випередження і пошив у дурні воротаря Джерс. Але в ендшпілі Борна Барішіч і Седрік Іттен реалізували по пенальті і застовпили за командою Джеррарда місце в 1/8 фіналу.

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