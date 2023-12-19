На 74-й хвилині матчу 17-го туру чемпіонату Туреччини проти Трабзанспора гравці Істанбулспора покинули поле на знак протесту проти суддівства. Команда господарів звинуватила головного арбітра Алі Сансалана в упередженості – на думку представників Істанбулспора, він мав призначити у ворота Трабзонспора очевидний пенальті. Суддя цього не зробив, і в наступній атаці гості забили.

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Президент Істанбулспора Екмель Фаїк Саріаліоглу розлютився, вибіг на поле і повів свою команду з поля. Один із гравців господарів – Сімон Делі – опустився навколішки в надії переконати Саріаліоглу, проте президент залишився непохитним у своєму рішенні.

Матч було зупинено на 74-й хвилині за рахунку 1:2 на користь Трабзонспора.

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BREAKING | İstanbulspor walk off the pitch in protest of the refereeing decisions in the Trabzonspor game and refuse to continue the game pic.twitter.com/BsVRmtxWSb — Turkish Football (@Turkish_Futbol1) December 19, 2023