Черговий бунт у Туреччині: команда відмовилась догравати матч – гравець благав президента навколішки
Матч 17-го туру турецької Суперліги Істанбулспор – Трабзонспор не був дограний.
На 74-й хвилині матчу 17-го туру чемпіонату Туреччини проти Трабзанспора гравці Істанбулспора покинули поле на знак протесту проти суддівства. Команда господарів звинуватила головного арбітра Алі Сансалана в упередженості – на думку представників Істанбулспора, він мав призначити у ворота Трабзонспора очевидний пенальті. Суддя цього не зробив, і в наступній атаці гості забили.
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Президент Істанбулспора Екмель Фаїк Саріаліоглу розлютився, вибіг на поле і повів свою команду з поля. Один із гравців господарів – Сімон Делі – опустився навколішки в надії переконати Саріаліоглу, проте президент залишився непохитним у своєму рішенні.
Матч було зупинено на 74-й хвилині за рахунку 1:2 на користь Трабзонспора.
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