"Чи міг я очолити Карпати влітку 2019 року? Моменти були, розмова з президентом була. Скажімо так, якщо б міг, то прийняв би команду. Було багато причин, чому так, чому ні. Я Карпати міг очолити кілька разів. Приймати команду потрібно тоді, коли ти впевнений, що зможеш щось зробити. Я тоді цього не відчував.

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Те, як повелись з Чижевським – вкрай неправильно. Людина, яка стільки років віддала Карпатам, залишила їх в УПЛ і так з нею вчинити. Ну, боженька нагорі все бачить і згодом карає.

Претензій до Роми Санжари взагалі немає. Топ-тренер і людина. Там не він це зробив. Обставини і керівництво. Щоб пояснити, хто це зробив, потрібно провести ціле журналістське розслідування. А не мені говорити. Я вважаю, що з Сашком Чижевським вчинили вкрай неправильно", – сказав Тлумак в коментарі виданню "Брутальний футбол".

Нагадаємо, голкіпер після закінчення кар'єри футболіста з 2012 по 2017 роки працював у Карпатах тренером юніорських колективів, а згодом очолив команду U-19, з якою здобув бронзу юнацького чемпіонату України. З 2018 по 2020 рр. працював головним тренером першолігової Волині.

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