"Мог ли я возглавить Карпаты летом 2019-го? Моменты были, разговор с президентом был. Скажем так, если бы мог, то принял бы команду. Было много причин, почему так, почему нет. Я Карпаты мог возглавить несколько раз. Принимать команду нужно тогда, когда ты уверен, что сможешь что-то сделать. Я тогда этого не чувствовал.

Карпаты предлагают болельщикам финансировать клуб – львовяне запустили революционный для Украины проект

То, как обошлись с Чижевским – крайне неправильно. Человек, который столько лет отдал Карпатам, оставил их в УПЛ и так с ним поступить. Ну, боженька наверху все видит и потом наказывает.

Претензий к Роме Санжару вообще нет. Топ-тренер и человек. Там не он это сделал. Обстоятельства и руководство. Чтобы объяснить, кто это сделал, нужно провести целое журналистское расследование. А не мне говорить. Я считаю, что с Сашей Чижевским обошлись крайне неправильно", – сказал Тлумак в комментарии изданию "Брутальный футбол".

Напомним, голкипер после окончания карьеры футболиста с 2012 по 2017 годы работал в Карпатах тренером юниорских коллективов, а впоследствии возглавил команду U-19, с которой завоевал бронзу юношеского чемпионата Украины. С 2018 по 2020 гг. работал главным тренером перволиговой Волыни.

"Я не поважав би самого себе, якби після такого залишився". Чому Олександр Чижевський покинув Карпати