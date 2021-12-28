"Що таке Карпати? Назва? Історія? Емблема? Команда? Так, звісно. Але все це нічого не вартує без однієї складової – вболівальників. У Карпат більше немає власника-олігарха, який бавиться клубом на власний розсуд. Але у Карпат залишається одна з найбільших в Україні армій вболівальників.

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Для того, щоб перетворити ці пафосні слова на реальність, необхідні дві речі – відповідальність вболівальників і можливості впливу на клуб. Patreon якраз дає такі інструменти. Система працює дуже просто – заходите на patreon.com/fckarpatylviv, обираєте щомісячний платіж, який вам підходить (3, 6, 15 або 30 євро) і вказуєте банківську картку, з якої ця сума буде списуватись автоматично (в гривневому еквіваленті). В разі чого ви можете відписатись в будь-який момент. Важливий нюанс – збір коштів на Patreon відбувається максимально прозоро, кожен відвідувач сторінки Карпат може бачити в режимі онлайн кількість патронів і загальну суму.

Чим більший ваш платіж – тим більше можливостей ви отримуєте. Ви станете не просто вболівальником, а отримаєте особливий статус і почнете певною мірою керувати клубом: зустрічі з керівництвом, голосування в закритих опитуваннях, різні ексклюзивні права і т. д. А найцікавіша можливість – вписати себе в історію Карпат в прямому сенсі цього слова. Прізвище кожного, хто стане патроном Карпат до 1 лютого, ми використаємо в дизайні ігрової форми наступного сезону!

Зараз клуб переживає не найкращі часи і більшість вболівальників зайняли позицію "спершу зробіть щось – тоді ми подумаємо, чи вас підтримувати". Тому розраховувати на велику кількість патронів одразу – наївно. З іншого боку, ми сподіваємось на ваше розуміння, що саме в такі часи клубу найбільше потрібна підтримка вболівальників. Не лише віра і добрі слова, а поради, дії, фінанси. Ми відмовляємось вірити, що на мільйонне місто і весь західний регіон не знайдеться хоча б тисяча людей, готових виділити 100-200 грн в місяць на улюблений клуб. Бо який тоді в усьому цьому сенс?", – йдеться у зверненні Карпат на офіційному сайті клубу.

Нагадаємо, на зимову паузу Карпати пішли з 4 очками в активі – львівський клуб посів передостанню сходинку у групі А третього за силою дивізіону.

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