Бойко присвятив перемогу над Ренном мамі та назвав Миколенка "енерджайзером"

Воротар київського Динамо Денис Бойко присвятив перемогу над Ренном своїй мамі, в якої 8 листопада день народження.

"Я б хотів почати з найбільш приємного – у моєї мами сьогодні день народження, тому я вітаю її. Ця перемога, мабуть, насамперед для неї.

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Що стосується гри, то думаю, всі чудово бачили, що команда дійсно показала дуже хорошу гру. І, відповідно, Динамо здобуло дуже важливий результат для нас. Як відбив цей складний удар у другому таймі? Та як – рукою", – розповів Бойко у мікст-зоні по завершенні матчу.

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