toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Ліга Європи
МАНЧЕСТЕР СІТІ - ШАХТАР ДИНАМО - РЕНН ВОРСКЛА - КАРАБАХ ЛІГА ЄВРОПИ

Бойко присвятив перемогу над Ренном мамі та назвав Миколенка "енерджайзером"

00:08 362 Читать на русском
Бойко присвятив перемогу над Ренном мамі та назвав Миколенка "енерджайзером"
Денис Бойко / фото: ФК Динамо

Воротар київського Динамо Денис Бойко присвятив перемогу над Ренном своїй мамі, в якої 8 листопада день народження.

"Я б хотів почати з найбільш приємного – у моєї мами сьогодні день народження, тому я вітаю її. Ця перемога, мабуть, насамперед для неї.

Динамо – Ренн – 3:1 – відео голів та огляд матчу

Що стосується гри, то думаю, всі чудово бачили, що команда дійсно показала дуже хорошу гру. І, відповідно, Динамо здобуло дуже важливий результат для нас. Як відбив цей складний удар у другому таймі? Та як – рукою", – розповів Бойко у мікст-зоні по завершенні матчу.

Динамо – Ренн: українці феєрять у матчі Ліги Європи – найкращий єврокубковий матч киян у сезоні та відповідь Шевченку

Джерело: Футбол 24
Ліга Європи4 турНСК Олімпійський (Київ)

Динамо - Ренн: Четвер 08 листопада 2018

Динамо
Матч завершено
3 : 1
Ренн
перейти до матчу турнірна таблиця матчі
Теги
Динамо Динамо Ліга Європи Віталій Миколенко Віталій Миколенко Динамо - Ренн Денис Бойко Денис Бойко
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
19
год
:
56
хв
Ганновер
21:30
Вольфсбург
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук