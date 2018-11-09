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Бойко посвятил победу над Ренном маме и назвал Миколенко "энерджайзером"

00:08 36 Читати українською
Бойко посвятил победу над Ренном маме и назвал Миколенко "энерджайзером"
Денис Бойко / фото: ФК Динамо

Вратарь киевского Динамо Денис Бойко посвятил победу над Ренном своей маме, у которой 8 ноября день рождения.

"Я бы хотел начать с наиболее приятного – у моей мамы сегодня день рождения, поэтому я поздравляю ее. Эта победа, наверное, прежде всего для нее.

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Что касается игры, то думаю, все прекрасно видели, что команда действительно показала очень хорошую игру. И, соответственно, Динамо одержало очень важный результат для нас. Как отразил этот сложный удар во втором тайме? Да как – рукой", – рассказал Бойко в микст-зоне после завершения матча.

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Источник: Футбол 24
Лига Европы4 турНСК Олимпийский (Киев)

Динамо Киев - Ренн: Четверг 08 ноября 2018

Динамо Киев
Матч окончен
3 : 1
Ренн
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Динамо Киев Динамо Киев Лига Европы Виталий Миколенко Виталий Миколенко Динамо Киев - Ренн Денис Бойко Денис Бойко
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