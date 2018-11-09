Бойко посвятил победу над Ренном маме и назвал Миколенко "энерджайзером"

Вратарь киевского Динамо Денис Бойко посвятил победу над Ренном своей маме, у которой 8 ноября день рождения.

"Я бы хотел начать с наиболее приятного – у моей мамы сегодня день рождения, поэтому я поздравляю ее. Эта победа, наверное, прежде всего для нее.

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Что касается игры, то думаю, все прекрасно видели, что команда действительно показала очень хорошую игру. И, соответственно, Динамо одержало очень важный результат для нас. Как отразил этот сложный удар во втором тайме? Да как – рукой", – рассказал Бойко в микст-зоне после завершения матча.

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