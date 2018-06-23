Бойчишин прокоментував поразку Карпат від Галича

Головний тренер Карпат Олег Бойчишин підсумував контрольний матч проти Галича (1:3).

"Висновки ми робимо з кожного матчу. Зараз ми не розділяємо команду на основних та запасних гравців. Уважно спостерігаємо за ними, як вони себе зарекомендують і відповідно до наших вражень будемо формувати склад на початок сезону.

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Кілька наступних матчів ми зіграємо мішаними складами. Стосовно матчу, то є моменти над якими ми працювали напередодні. Ми хотіли досягти компактності при відборі м’яча у командних діях. Ми забили лише один гол, але це зовсім не означає, що у нас не було більше моментів.

Всьому свій час, зовсім скоро ми перейдемо до відпрацювання завершення атак. Щодо м’ячів, які пропустили, вважаю, гравці ще не увійшли в тонус. При всій повазі до нашого суперника ми не можемо допускати позаду такі помилки. До всього ставлюсь із розумінням. Не потрібно судити про якість нашої гри лише за одним матчем", – цитує Бойчишина офіційний сайт Карпат.