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Бойчишин прокомментировал поражение Карпат от Галича

10:20 184 Читати українською
Бойчишин прокомментировал поражение Карпат от Галича
Олег Бойчишин / ФК Карпаты

Главный тренер Карпат Олег Бойчишин подытожил контрольный матч против Галича (1:3).

"Выводы мы делаем из каждого матча. Сейчас мы не разделяем команду на основных и запасных игроков. Внимательно наблюдаем за ними, как они себя зарекомендуют и в соответствии с нашими впечатлениями будем формировать состав на начало сезона.

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Несколько следующих матчей мы сыграем смешанными составами. Относительно матча, то есть моменты над которыми мы работали накануне. Мы хотели достичь компактности при отборе мяча в командных действиях. Мы забили только один гол, но это вовсе не означает, что у нас не было больше моментов.

Всему свое время, совсем скоро мы перейдем к отработке завершения атак. По мячам, которые пропустили, считаю, игроки еще не вошли в тонус. При всем уважении к нашему сопернику мы не можем допускать позади такие ошибки. Ко всему отношусь с пониманием. Не нужно судить о качестве нашей игры только по одному матчу", – цитирует Бойчишина официальный сайт Карпат.

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Карпаты Карпаты Олег Бойчишин Олег Бойчишин
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