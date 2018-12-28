Бойчишин не тренуватиме Карпати

Виконувач обов'язків головного тренера Карпат Олег Бойчишин не буде надалі очолювати команду.

Карпати продовжують шукати нового тренера і вже провели кілька переговорів, але без результату, повідомляє канал Футбол 1.

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Точно відомо, що "зелено-білими" не керуватиме виконувач обов'язків Олег Бойчишин, адже він виконує функцію спортивного директора та відповідає за молодіжні команди.

Нагадаємо, фахівець готував Карпати до сезону 2018/19, але був замінений на Жозе Мораіша, який пізніше покинув клуб за власним бажанням та перебрався в чемпіонат Південної Кореї.

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