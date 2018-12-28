Бойчишин: Для чого вигадувати велосипед, якщо є схема розвитку власних футболістів

Спортивний директор Карпат Олег Бойчишин розповів про можливе зимове підсилення.

"Далеко йти не потрібно, у нас є прекрасні приклади Шведа, Гуцуляка, Кльоца, Вербного, Лебеденка. Ці футболісти наші вихованці. Більшість з них виросли до такого рівня, що вони заслуговують на увагу з боку інших клубів.

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Навіщо придумувати велосипед, якщо є робота, яка дає результат? Ми повинні і далі рухатися таким шляхом", – сказав Бойчишин в ефірі "Футбол News".

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