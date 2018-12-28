Бойчишин: Для чого вигадувати велосипед, якщо є схема розвитку власних футболістів

Іспанія — 12:12 560
-
Піке планує революцію в Барселоні: він хоче стати президентом клубу в 34 роки та запросити тренерський дует Хаві-Іньєста
-
Він їхав в Арсенал підписувати контракт... Життя та смерть Іллі ЦимбаларяОвертайм — 12:00 2070
-
ФІФА налаштована посилити боротьбу з расизмом після скандалу з КулібаліСвіт — 11:39 230
-
Аллегрі – кандидат на посаду наставника Манчестер ЮнайтедІталія — 11:14 923
-
Реал узгодив з Манчестер Сіті трансфер Діаса – перехід може відбутись вже наступного тижняІспанія — 09:49 1401
Всі новини