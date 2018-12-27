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Босянок: Мені незрозуміло, чому у Динамо досі немає нового клубного стадіону

14:19 362 Читать на русском
Босянок: Мені незрозуміло, чому у Динамо досі немає нового клубного стадіону
Денис Босянок / Соцмережі

Відомий коментатор Денис Босянок не розуміє, чому Ігор Суркіс не будує клубний стадіон для Динамо.

"Мені досі незрозуміло, чому у Динамо немає нового клубного стадіону. Це моє єдине питання до президента. Це твій пам'ятник на всі покоління.

Босянок: Суркіс не продасть Динамо, бо заробляє на ньому

Стадіон Динамо імені Валерія Лобановського не сучасний, він старий. А чому не будують новий, з огляду на можливості. Це робить кожен серйозний президент", – сказав Денис Босянок в ефірі FootballHub.

"У нього просто не було серйозної пропозиції від Динамо", – Босянок пояснив, чому Вернидуб кращий за Хацкевича

Теги
Динамо Динамо Ігор Суркіс Денис Босянок Динамо ім. В. Лобановського
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