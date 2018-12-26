"У нього просто не було серйозної пропозиції від Динамо", – Босянок пояснив, чому Вернидуб кращий за Хацкевича

Відомий коментатор Денис Босянок переконаний, що наставник Зорі Юрій Вернидуб більше підходить для роботи в Динамо, ніж Олександр Хацкевич.

"У Вернидуба не було серйозної пропозиції від Динамо, тому він відповідає, що це все – чутки. Які у нього сильні сторони? Його команда грає в цікавий футбол. Він класний мотиватор.

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Із задоволенням стежив за важливими матчами Зорі в Європі, а також проти Динамо і Шахтаря. Відчувається, що Вернидуб тренує серцем. Але він в Зорі дуже давно. Йому потрібно рухатися вперед і переходити в сильніший клуб.

На даний момент Вернидуб сильніший за Хацкевича як тренер. У Хацкевича команди нецікаві. Мені не подобається та гра, яку він будує. Це ненормально, коли ти за сезон можеш згадати один-два яскравих матчі.

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Звичайно, наш чемпіонат досить убогий, але це все одно погано, коли я не можу до кінця додивитися матч рідної команди. Дивишся за муками і як за це покарають. Хацкевич програє чемпіонат, але взимку його ніхто не буде міняти. Це 100%", – сказав Босянок в ефірі програми "Футбольний на голову".