Где смотреть матч Босния и Герцеговина – Украина онлайн? Поединок транслируется сразу на нескольких платформах. При наличии платной подписки на встречу можно посмотреть на oll.tv и MEGOGO. Кроме того, поединок покажут телеканалы "Украина" и "Футбол 1". На последнем в 20:30 начинает свою работу студия "Главная команда", которая также подытожит игру сразу по ее завершении. Сам матч, как и онлайн-трансляция Босния и Герцеговина – Украина на "Футбол-24", стартует в 21:45. Команда Петракова на 2 балла отстала от финнов, в параллельной игре принимающих Францию. Боснийцы потеряли все шансы даже на второе место. "Сине-желтым" нужна уверенная победа над хозяевами и хотя бы ничья от французов.

Босния и Герцеговина – Украина: анонс и прогноз на решающий матч отбора в ЧМ-2022

Отмечаем, что в стартовый состав хозяев попал Никола Василь, разрывавший УПЛ в составе Зари, а сейчас играющий за немецкий Санкт-Паули. В то же время нет главных звезд боснийцев – Джеко, Колашинаца и Пьянича. Александр Петраков все же выбрал схему в 4 защитника, которую впервые применил в спарринге против Болгарии. В основе после того одесского матча 4 изменения: Забарный, Степаненко, Цыганков и Яремчук вместо Кривцова, Сидорчука, Зубкова и Довбика. А вот после предыдущего официального матча против боснийцев увидели 3 новых лица. Бущан, Малиновский и Зинченко вернулись в основу. Пятов, Кривцов и Шапаренко – соответственно в запасе. У боснийцев гораздо больше перестановок, сразу 6.

Босния и Герцеговина: Василь – Сушич, Ковачевич (к), Хаджикадунич, Ахмедходжич, Стеванович – Хаджиахметович – Прцич, Гояк – Менало – Демирович

Украина: Бущан – Тымчик, Забарный, Матвиенко, Соболь – Степаненко, Малиновский, Зинченко – Ярмоленко (к), Цыганков – Яремчук