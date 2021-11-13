Боснія і Герцеговина приймає Україну в рамках останнього туру кваліфікації до чемпіонату світу-2022. Де дивитися матч онлайн і на якому каналі, підкаже "Футбол 24".

Боснія і Герцеговина – Україна: де дивитися вирішальний матч відбору на ЧС-2022 16 11 2021

Матч відбору на Мундіаль Боснія і Герцеговина – Україна відбудеться у Зеніці 16 листопада. Початок поєдинку – о 21:45. "Футбол 24" проведе текстову онлайн-трансляцію зустрічі.

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Боснія і Герцеговина – Україна: де дивитися матч відбору ЧС-2022

Зустріч у прямому етері традиційно покаже телеканал "Україна". У мережі переглянути матч можна на платформі Oll.tv (за наявності відповідної підписки). Пряма трансляція поєдинку також відбудеться на телеканалі "Футбол 1" (початок – о 21:35), де о 20:30 стартує передматчева студія "Головна команда".

Поточне становище команд у групі D кваліфікації: Франція – 12 очок (6 матчів), Україна – 9 (7), Фінляндія – 8 (6), Боснія і Герцеговина – 7 (6), Казахстан – 3 (7). Перед матчем із українцями балканці вдома зіграють із Суомі 13 листопада.

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