Збірна Боснії і Герцеговини в рамках 9-го туру кваліфікації до катарського Мундіалю приймає Фінляндію. Стартові склади та посилання на онлайн-трансляцію матчу – в цій новині на "Футбол 24".

Матч 9-го туру відбору до ЧС-2022 Боснія і Герцеговина – Фінляндія розпочався о 16:00 за київським часом. Телетрансляція проходить на каналі "Футбол 2", текстову онлайн-трансляцію проводить "Футбол 24".

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Поєдинок має надзвичайно велике значення для збірної України, адже фіни та боснійці можуть обійти нас в боротьбі за друге місце в групі. Нічия найбільш вигідна, адже бошняки та суомі залишаться за нашою спиною – тоді підопічним Олександра Петракова буде достатньо перемогти "золотистих лілій" у Сараєво. Фіни за такого розкладу зможуть обійти "синьо-жовтих" тільки у випадку розгрому французів у Гельсінкі, причому потрібно ще й перевершити українців за різницею м'ячів. Зараз у нас +1, у фінів – 0.

Сьогоднішня нічия також залишає Україні шанси на випадок "мирової" у останньому турі. В такому випадку Суомі здатна обійти наших, але виключно за умов перемоги над Францією.

Перемога балканців змушує Україну грати в Сараєво виключно на перемогу, але успіх гарантуватиме місце в плей-офф. Поразка "золотистих лілій" від Фінляндії виб'є команду Івайла Петєва з боротьби за Мундіаль, однак українцям в останньому турі вже буде недостатньо своєї звитяги – необхідна ще й перемога або нічия Франції у Гельсінкі.

Стартові склади

Боснія і Герцеговина:

Фінляндія:

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