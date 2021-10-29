Боснія і Герцеговина – Україна: Петев оголосив список на вирішальні матчі кваліфікації до ЧС-2022
Головний тренер збірної Боснії і Герцеговини Івайло Петев визначився із переліком виконавців, які можуть зіграти в поєдинках проти команд Фінляндії та України у відборі до Мундіалю в Катарі.
Тренерський штаб балканців викликав листопадовий збір 27 виконавців, повідомляє офіційний сайт Футбольного союзу Боснії і Герцеговини.
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Воротарі: Шехіч, Васіль, Піріч
Захисники: Чіпетіч, Сушіч, Газібеговіч, Колашинац, Чівіч, Ковачевіч, Ахмедходжіч, Хаджікадуніч, Санічанін, Йовічіч, Нукіч
Півзахисники: Хаджіахметовіч, Круніч, П'яніч, Гояк, Цімірот, Стевановіч, Наліч, Жілікіч, Шаріч
Нападники: Джеко, Менало, Деміровіч, Превляк
Нагадаємо, що боснійці зіграють проти фінів (13 листопада) та українців (16 листопада). Для виходу в плей-офф кваліфікації команда Петева повинна перемагати в обох матчах.
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