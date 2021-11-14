Колишній хавбек збірної України Євген Левченко поділився очікуваннями від матчу 8-го туру кваліфікації до ЧС-2022 проти Боснії і Герцеговини.

"Насправді я думаю, що нам на руку, що нам потрібно грати на перемогу з боснійцями. Розклад: ми обігруємо Боснію і Герцеговину, а Франція мінімально, але обіграє Фінляндію. Так що без паніки", – поділився Левченко у своєму твіттері.

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Додамо, що наразі збірна України посідає третє місце у групі D – "синьо-жовті" мають 10 очок в активі та відстають від других фінів на 1 пункт.

Нагадаємо, поєдинок між боснійцями і українцями відбудеться у вівторок, 16 листопада, на стадіоні Біліно Поле в Зениці. Початок зустріч о 21:45. У паралельному матчі квартету D збірна Фінляндії у Гельсінкі зіграє з французами.

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