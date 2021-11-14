Бывший хавбек сборной Украины Евгений Левченко поделился ожиданиями от матча 8-го тура квалификации в ЧМ-2022 против Боснии и Герцеговины.

"На самом деле я думаю, что нам на руку, что нам нужно играть на победу с боснийцами. Расклад: мы обыгрываем Боснию и Герцеговину, а Франция минимально, но обыгрывает Финляндию. Так что без паники", – поделился Левченко в своем твиттере.

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Добавим, что сборная Украины занимает третье место в группе D – "сине-желтые" имеют 10 очков в активе и отстают от вторых финнов на 1 пункт.

Напомним, поединок между боснийцами и украинцами состоится во вторник, 16 ноября, на стадионе Билино Поле в Зенице. Начало встречи в 21:45. В параллельном матче квартета D сборная Финляндии в Хельсинки сыграет с французами.

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