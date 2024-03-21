Колишній захисник збірної України Артем Федецький поділився очікуваннями від поєдинку проти Боснії і Герцеговини у півфіналі плей-офф відбору до Євро-2024.

"Я бажаю нашій збірній так само не звертати увагу на пресу, не звертати увагу на різні провокації, а вони однозначно будуть. Мені здається, що згадають нам і війну, яка відбувається в Україні. Можуть якісь кричалки свої.

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Від цього потрібно повністю абстрагуватися, робити свою справу, хлопці розуміють, що вони грають у футболці збірної України. Особисто для мене – це була найвища вершина у кар'єрі. Коли ти одягаєш футболку збірної, попри те, за який клуб ти граєш. Для мене збірна України – це завжди було щось особливе.

Тим паче в сьогоднішніх реаліях, коли за тебе вболіває абсолютно вся країна, коли в першу чергу наші захисники будуть дивитися. Я впевнений, що хлопці не підведуть", – поділився Федецький в інтерв'ю Tribuna.

Нагадаємо, півфінал відбору Євро-2024 між Боснією та Україною відбудеться вже завтра, 21 березня, початок о 21:45 за київським часом. Переможець дуелі зустрінеться з Ізраїлем або Ісландією у вирішальному поєдинку за вихід на чемпіонат Європи.

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