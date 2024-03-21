"Я желаю нашей сборной так же не обращать внимание на прессу, не обращать внимание на различные провокации, а они однозначно будут. Мне кажется, что вспомнят нам и войну, которая происходит в Украине. Могут какие-то кричалки свои.

Босния и Герцеговина – Украина: стартовые составы и онлайн-трансляция матча плей-офф за Евро-2024

От этого нужно полностью абстрагироваться, делать свое дело, ребята понимают, что они играют в футболке сборной Украины. Лично для меня – это была самая высокая вершина в карьере. Когда ты надеваешь футболку сборной, несмотря на то, за какой клуб ты играешь. Для меня сборная Украины – это всегда было что-то особенное.

Тем более в сегодняшних реалиях, когда за тебя болеет абсолютно вся страна, когда в первую очередь наши защитники будут смотреть. Я уверен, что ребята не подведут", – поделился Федецкий в интервью Tribuna.

Напомним, полуфинал отбора Евро-2024 между Боснией и Украиной состоится уже сегодня, начало в 21:45 по киевскому времени. Победитель дуэли встретится с Израилем или Исландией в решающем поединке за выход на чемпионат Европы.

Босния и Герцеговина – Украина: анонс и прогноз на матч плей-офф за Евро-2024