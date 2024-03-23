Півзахисник збірної України Георгій Судаков поділився думками щодо важкої перемоги над Боснією і Герцеговиною в півфіналі відбору плей-офф до Євро-2024.

"Було погане поле трохи і вони компактно грали у 5 захисників. Важко було знайти між лініями якесь загострення. Кілька разів хотів прорізати, але не дійшла передача. Сухе поле не дозволило, не пощастило.

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Боснія нас розібрала і грала вдома на очах своїх вболівальників. Але ми теж хотіли заволодіти ініціативою. Щось вдавалося, а щось – ні. Добре, що ми в перерві перебудувалися і на другий тайм вже по-іншому вийшли. Бражко сів з опорного у третього захисника, я і Зінченко опустилися нижче, як два крайні опорники, а нападники зайшли всередину.

Не пощастило, що пропустили. Такий гол… Після цього почали більше загострювати та створювати моменти. Ми показали всім свій український характер", – поділився Судаков у випуску ВЗбірна.

Нагадаємо, збірна України вирвала перемогу над Боснією і Герцеговиною на останніх хвилинах, забивши два голи за 3 хвилини. У битві за путівку на Євро-2024 суперником "синьо-жовтих" стане Ісландія, гра відбудеться 26 березня.

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