Босния – Украина: Судаков назвал две причины проблемного поединка за выход в финал плей-офф отбора Евро-2024
Полузащитник сборной Украины Георгий Судаков поделился мыслями относительно тяжелой победы над Боснией и Герцеговиной в полуфинале отбора плей-офф к Евро-2024.
"Было плохое поле немного и они компактно играли в 5 защитников. Трудно было найти между линиями какое-то обострение. Несколько раз хотел прорезать, но не дошла передача. Сухое поле не позволило, не повезло.
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Босния нас разобрала и играла дома на глазах своих болельщиков. Но мы тоже хотели завладеть инициативой. Что-то удавалось, а что-то – нет. Хорошо, что мы в перерыве перестроились и на второй тайм уже по-другому вышли. Бражко сел с опорного в третьего защитника, я и Зинченко опустились ниже, как два крайних опорника, а нападающие зашли внутрь.
Не повезло, что пропустили. Такой гол... После этого начали больше обострять и создавать моменты. Мы показали всем свой украинский характер", – поделился Судаков в выпуске ВЗбірна.
Напомним, сборная Украины вырвала победу над Боснией и Герцеговиной на последних минутах, забив два гола за 3 минуты. В битве за путевку на Евро-2024 соперником "сине-желтых" станет Исландия, игра состоится 26 марта.
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