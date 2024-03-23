"Было плохое поле немного и они компактно играли в 5 защитников. Трудно было найти между линиями какое-то обострение. Несколько раз хотел прорезать, но не дошла передача. Сухое поле не позволило, не повезло.

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Босния нас разобрала и играла дома на глазах своих болельщиков. Но мы тоже хотели завладеть инициативой. Что-то удавалось, а что-то – нет. Хорошо, что мы в перерыве перестроились и на второй тайм уже по-другому вышли. Бражко сел с опорного в третьего защитника, я и Зинченко опустились ниже, как два крайних опорника, а нападающие зашли внутрь.

Не повезло, что пропустили. Такой гол... После этого начали больше обострять и создавать моменты. Мы показали всем свой украинский характер", – поделился Судаков в выпуске ВЗбірна.

Напомним, сборная Украины вырвала победу над Боснией и Герцеговиной на последних минутах, забив два гола за 3 минуты. В битве за путевку на Евро-2024 соперником "сине-желтых" станет Исландия, игра состоится 26 марта.

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