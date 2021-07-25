Борячук зробив амбітну заяву перед початком нового сезону УПЛ
Нападник Руху Андрій Борячук поділився очікуваннями від старту нового сезону чемпіонату України.
"Скажу відверто, засумував за футболом. Дуже радий, що невдовзі розпочнеться чемпіонат. Всі з нетерпінням чекають недільного матчу (проти Металіст 1925 – прим.). Пройшли нелегкий шлях, позаду важкі збори. Звісно, хочемо стартувати з перемоги.
Металіст 1925 – Рух: анонс матчу УПЛ
Завжди ставимо перед собою лише найвищі цілі. Треба піднімати планку. Прагну стати не лише найкращим бомбардиром команди, а й усього чемпіонату. Нема нічого неможливо, тому буду над цим працювати. Так, у нас незручний графік – у перших п’яти матчах лише один граємо вдома. Але для нас це подвійна мотивація підійти до гри у рідних стінах з хорошим настроєм. Для цього маємо набирати очки на виїзді. Буде нелегко, але ми до всього готові", – поділився Борячук в коментарі офіційному сайту Руха.
До слова, Рух вже сьогодні стартує в чемпіонаті України матчем проти Металіст 1925, початок зустрічі о 17:00.
Шахтар переміг Інгулець: крутий і сирий дебют Де Дзербі в УПЛ, жахлива гра оборони "гірників", Траоре – топ-форвард