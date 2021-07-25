"Скажу відверто, засумував за футболом. Дуже радий, що невдовзі розпочнеться чемпіонат. Всі з нетерпінням чекають недільного матчу (проти Металіст 1925 – прим.). Пройшли нелегкий шлях, позаду важкі збори. Звісно, хочемо стартувати з перемоги.

Металіст 1925 – Рух: анонс матчу УПЛ

Завжди ставимо перед собою лише найвищі цілі. Треба піднімати планку. Прагну стати не лише найкращим бомбардиром команди, а й усього чемпіонату. Нема нічого неможливо, тому буду над цим працювати. Так, у нас незручний графік – у перших п’яти матчах лише один граємо вдома. Але для нас це подвійна мотивація підійти до гри у рідних стінах з хорошим настроєм. Для цього маємо набирати очки на виїзді. Буде нелегко, але ми до всього готові", – поділився Борячук в коментарі офіційному сайту Руха.

До слова, Рух вже сьогодні стартує в чемпіонаті України матчем проти Металіст 1925, початок зустрічі о 17:00.

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