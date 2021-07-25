"Скажу откровенно, соскучился по футболу. Очень рад, что вскоре начнется чемпионат. Все с нетерпением ждут воскресного матча (против Металлист 1925 – прим.). Прошли непростой путь, позади тяжелые сборы. Конечно, хотим стартовать с победы.

Металлист 1925 – Рух: анонс матча УПЛ

Всегда ставим перед собой только самые высокие цели. Надо поднимать планку. Хочу стать не только лучшим бомбардиром команды, но и всего чемпионата. Нет ничего невозможно, поэтому буду над этим работать. Да, у нас неудобный график – в первых пяти матчах лишь один играем дома. Но для нас это двойная мотивация подойти к игре в родных стенах с хорошим настроением. Для этого должны набирать очки на выезде. Будет нелегко, но мы ко всему готовы", – поделился Борячук в комментарии официальному сайту Руха.

К слову, Рух уже сегодня стартует в чемпионате Украины матчем против Металлист 1925, начало встречи в 17:00.

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