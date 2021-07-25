Борячук сделал амбициозное заявление перед началом нового сезона УПЛ
Нападающий Руха Андрей Борячук поделился ожиданиями от старта нового сезона чемпионата Украины.
"Скажу откровенно, соскучился по футболу. Очень рад, что вскоре начнется чемпионат. Все с нетерпением ждут воскресного матча (против Металлист 1925 – прим.). Прошли непростой путь, позади тяжелые сборы. Конечно, хотим стартовать с победы.
Металлист 1925 – Рух: анонс матча УПЛ
Всегда ставим перед собой только самые высокие цели. Надо поднимать планку. Хочу стать не только лучшим бомбардиром команды, но и всего чемпионата. Нет ничего невозможно, поэтому буду над этим работать. Да, у нас неудобный график – в первых пяти матчах лишь один играем дома. Но для нас это двойная мотивация подойти к игре в родных стенах с хорошим настроением. Для этого должны набирать очки на выезде. Будет нелегко, но мы ко всему готовы", – поделился Борячук в комментарии официальному сайту Руха.
К слову, Рух уже сегодня стартует в чемпионате Украины матчем против Металлист 1925, начало встречи в 17:00.
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