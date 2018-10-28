Борячук: Про перемогу над Зорею вже забули, попереду важкий матч з Десною

Форвард Маріуполя Андрій Борячук поділився очікуваннями на матч проти Десни в 13 турі УПЛ.

"Гарний настрій, здобули важливу перемогу над Зорею. Але про перемогу вже забули і готуємося до Десни. На теоретичних заняттях розібрали нашу гру із Зорею, проаналізували свої помилки і постараємося в наступних іграх їх уникнути.

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Ми очікуємо важкий матч. Десна – дуже серйозний суперник. До того ж ми їм в першому колі програли. До Чернігова довго будемо добиратися, але думаю, дорога нам не стане на заваді", – цитує Борячука офіційний сайт Маріуполя.

Матч 13 туру УПЛ Десна – Маріуполь відбудеться у суботу, 27 жовтня.