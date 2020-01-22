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Борячук пояснив, чому обрав саме Різеспор для продовження кар'єри

10:11 505 Читать на русском
Борячук пояснив, чому обрав саме Різеспор для продовження кар'єри
Андрій Борячук (зліва) / Сайт Різеспора

Новачок Різеспора Андрій Борячук оцінив свої перспективи у складі турецького клубу.

"Вибрав цей клуб, бо він протягом деякого часу вже стежив за мною. За збігом обставин пощастило потрапити в цей клуб, але поки на правах оренди. Сподіваюся, буду добре виступати, у мене з'явиться шанс проявити себе.

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Різеспор може мене викупити, якщо матиме таку можливість. Дуже хороший клуб, шикарна інфраструктура, для мене Туреччина – топ-країна в цьому плані. Якщо виокремлювати футбол, фанатів, стадіони – нереальна атмосфера.

Мені пощастило побувати на матчі, дивився їхню гру. Хоч і мало людей було на стадіоні, але атмосфера божевільна. Тренувався перший день, можливо, вийду на поле в матчі з Галатасараєм у Кубку, не знаю, як тренер вирішить", – сказав Борячук в коментарі ФутболNEWS.

Нагадаємо, у Різеспорі вже виступають два українці – захисник Микола Морозюк і півзахисник Денис Гармаш.

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Трансфери Туреччина Андрій Борячук Андрій Борячук Різеспор Різеспор Українці за кордоном
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