Борячук підписав контракт з Різеспором на 1,5 року – турецький клуб презентував українського форварда

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Шеффілд Юнайтед – Манчестер Сіті: Зінченко вперше у 2020 році зіграє в матчі АПЛ
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Динамо відсторонило головного лікаря клубу від роботи з першою командою через допінг-скандал з Бєсєдіним, – ЗМІУкраїна — 16:59 18914
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Карпати офіційно відпустили ще чотирьох гравців – серед них легенда УПЛУкраїна — 15:36 5691
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