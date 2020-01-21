Борячук підписав контракт з Різеспором на 1,5 року – турецький клуб презентував українського форварда

Український нападник Андрій Борячук офіційно представлений у статусі гравця турецького Різеспора.

Офіційний сайт Різеспора повідомив, що турецький клуб підписав контракт з 23-річним футболістом на 1,5 року. Спочатку повідомлялося, що Борячук виступатиме за нову команду на правах оренди до закінчення поточного сезону.

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Разом з українцем Різеспор презентував португальського захисника Іванілду Фернандеша. Дебютувати за турецьку команду новачки можуть вже у четвер, 23 січня, коли Різеспор зустрінеться з Галатасараєм у Кубку Туреччини.

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