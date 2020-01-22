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Борячук объяснил, почему выбрал именно Ризеспор для продолжения карьеры

10:14 43 Читати українською
Борячук объяснил, почему выбрал именно Ризеспор для продолжения карьеры
Андрей Борячук (слева) / Сайт Ризеспора

Новичок Ризеспора Андрей Борячук оценил свои перспективы в составе турецкого клуба.

"Выбрал этот клуб, потому что он в течение некоторого времени уже следил за мной. По стечению обстоятельств удалось попасть в этот клуб, но пока на правах аренды. Надеюсь, буду хорошо выступать, и у меня появится шанс проявить себя.

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Ризеспор может меня выкупить, если будет такая возможность. Очень хороший клуб, шикарная инфраструктура, для меня Турция – топ-страна в этом плане. Если выделять футбол, фанатов, стадионы – нереальная атмосфера.

Мне посчастливилось побывать на матче, смотрел их игру. Хоть и мало людей было на стадионе, но атмосфера сумасшедшая. Тренировался первый день, возможно, выйду на поле в матче с Галатасараем в Кубке, не знаю, как тренер решит", – сказал Борячук в комментарии ФутболNEWS.

Напомним, в Ризеспор уже выступают два украинца - защитник Николай Морозюк и полузащитник Денис Гармаш.

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Турция Трансферы Андрей Борячук Андрей Борячук Ризеспор Ризеспор Украинцы за рубежом
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