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Борячук перешел в Ризеспор

20 января 19:03 392 Читати українською
Борячук перешел в Ризеспор
Андрей Борячук в футболке своего нового клуба / Твиттер ФК Ризеспор

Еще один украинец пополнил турецкую команду.

Нападающий донецкого Шахтера Андрей Борячук официально перешел в Ризеспор, сообщает официальный сайт турецкого клуба. Детали трансфера не сообщаются, известно лишь, что переговоры между клубами проходили в Киеве и продолжались три дня.

"Борячук – космонавт, ему надо разобраться в себе", – тренер Мариуполя Бабич

В нынешнем сезоне Борячук сыграл за Шахтер всего в трех матчах, отметившись одним голом. С 2017 по 2019 год воспитанник дончан выступал на правах аренды за Мариуполь.

Отметим, что в Ризеспоре выступают бывшие игроки Динамо – защитник Николай Морозюк и полузащитник Денис Гармаш, который перебрался в Турцию в начале января на правах аренды.

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