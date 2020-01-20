toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Туреччина
УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ ДИНАМО - НЕФТЧІ ЛІВЕРПУЛЬ - МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД

Морозюк та Гармаш допомогли Різеспору здолати Генчлерберлігі – український захисник був одним з найкращих на полі

21:13 765 Читать на русском
Морозюк та Гармаш допомогли Різеспору здолати Генчлерберлігі – український захисник був одним з найкращих на полі
Різеспор – Генчлерберлігі – 2:0 / Твіттер ФК Різеспор

У турецькій Суперлізі сьогодні, 20 січня, було зіграно заключний поєдинок 18-го туру. Рахунок та звіт про матч читайте на "Футбол 24".

Турецька Суперліга, 18-й тур

Різеспор – Генчлерберлігі – 2:0

Голи: Шкода, 70, 85

В останньому матчі 18-го туру зустрічались сусіди по турнірній таблиці чемпіонату Туречини. Обидва представники нашої країни – Микола Морозюк та Денис Гармаш – вийшли на поле з перших хвилин зустрічі. Найбільш українська команда турецької Суперліги до перерви володіла невеличкою перевагою, однак глядачі так і не побачили голів у першій сорокап’ятихвилинці.

Шаблій назвав причину переходу Борячука в Різеспор

На 65-й хвилині Дениса Гармаша на полі змінив нападник Аміну Умар, якому вдалось значно загострити гру. Спочатку 34-річний чеський форвард Мілан Шкода покарав захисників за помилку у власному штрафному майданчику і відкрив рахунок у матчі. А під кінець зустрічі він же скористався розрізним пасом Умара і з гострого кута блискуче переграв бразильського голкіпера гостей.

Обидва українці отримали за матч доволі пристойні оцінки: Денис Гармаш удостоївся твердої 7-ки, в той час як Микола Морозюк був найкращим серед оборонців Різеспора і, отримавши 7,3 бала, поступився лише автору дубля Шкоді. Андрій Борячук, який сьогодні офіційно перейшов до табору "чорноморських яструбів", участі у матчі не брав.

Перемога принесла господарям 23 очки і підняла на одинадцяту сходинку турнірної таблиці, Генчлерберлігі з 18 пунктами залишився тринадцятим.

blog_ava
Шахтар вирушив на перший зимовий збір – Каштру не взяв із собою трьох українців
13:22
7486
Теги
Микола Морозюк Микола Морозюк Туреччина Андрій Борячук Андрій Борячук Різеспор Різеспор Генчлерберлігі Генчлерберлігі Українці за кордоном Легіонерський хліб Денис Гармаш Денис Гармаш
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
22
год
:
43
хв
Евертон
21:30
Ньюкасл
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук