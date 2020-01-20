Морозюк та Гармаш допомогли Різеспору здолати Генчлерберлігі – український захисник був одним з найкращих на полі

У турецькій Суперлізі сьогодні, 20 січня, було зіграно заключний поєдинок 18-го туру. Рахунок та звіт про матч читайте на "Футбол 24".

Турецька Суперліга, 18-й тур

Різеспор – Генчлерберлігі – 2:0

Голи: Шкода, 70, 85

В останньому матчі 18-го туру зустрічались сусіди по турнірній таблиці чемпіонату Туречини. Обидва представники нашої країни – Микола Морозюк та Денис Гармаш – вийшли на поле з перших хвилин зустрічі. Найбільш українська команда турецької Суперліги до перерви володіла невеличкою перевагою, однак глядачі так і не побачили голів у першій сорокап’ятихвилинці.

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На 65-й хвилині Дениса Гармаша на полі змінив нападник Аміну Умар, якому вдалось значно загострити гру. Спочатку 34-річний чеський форвард Мілан Шкода покарав захисників за помилку у власному штрафному майданчику і відкрив рахунок у матчі. А під кінець зустрічі він же скористався розрізним пасом Умара і з гострого кута блискуче переграв бразильського голкіпера гостей.

Обидва українці отримали за матч доволі пристойні оцінки: Денис Гармаш удостоївся твердої 7-ки, в той час як Микола Морозюк був найкращим серед оборонців Різеспора і, отримавши 7,3 бала, поступився лише автору дубля Шкоді. Андрій Борячук, який сьогодні офіційно перейшов до табору "чорноморських яструбів", участі у матчі не брав.

Перемога принесла господарям 23 очки і підняла на одинадцяту сходинку турнірної таблиці, Генчлерберлігі з 18 пунктами залишився тринадцятим.