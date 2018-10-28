Борусія розгромила Штутгарт, Байєр врятувався у матчі з Ганновером

Перші суботні матчі 8-го туру німецької Бундесліги завершились без особливих сенсацій.

Дортмундська Борусія завітала у гості до кризового Штутгарта і дуже швидко закрила усі питання щодо переможця. Вже на 3-й хвилині "джмелі" розірвали оборону у штрафному господарів, і Санчо досить знущальницьки відкрив рахунок, а на 25-27-й хвилинах все було остаточно вирішено. Спочатку Марко Ройс замкнув передачу Піщека точним ударом з меж штрафного, а потім з ним обігрався Алькасер, який вийшов віч-на-віч та ефектно перекинув голкіпера. Штутгарт не відіграв жодного голу, а на 85-й Філіп встановив остаточний рахунок – 0:4.

У паралельній зустрічі Баварія грала з Вольфсбургом. Матч проходив дуже нелегко для мюнхенців, однак "вовки" самі привезли голи у свої ворота – і в двох випадках їх автором став Роберт Лєвандовскі, який на 30-й хвилині вийшов віч-на-віч та пробив між ногами голкіпера, а на 49-й покарав господарів за жахливу обрізку в центрі. Втім, через дев'ять хвилин Баварія залишилась у меншості (Роббен отримав другу жовту), а ще через п'ять Вольфсбург відквитав один м'яч – це Вегорст замкнув простріл Мехмеді. Тим не менш, останнє слово було за гостями: на 72-й хвилині Родрігес вийшов віч-на-віч з Кастелсом, встановивши остаточний рахунок – 1:3.

В інших поєдинках Хоффенхайм завдяки дублю Нельсона та голу Шалая здобув вольову перемогу над Нюрнбергом, а Байєр у компенсований час вирвав нічию з Ганновером. У матчі між Аугсбургом та РБ Лейпциг голів забито не було

Таким чином, Борусія набрала 20 очок та продовжила очолювати турнірну таблицю, випереджаючи Баварію на чотири очки. Лейпциг йде третім та має у активі 15 очок, У Хоффенхайма 10 очок та десяте місце, а Аугсбург та Вольфсбург з дев'ятьма йдуть на дев'ятій та одинадцятій позиціях відповідно. Байєр та Нюрнберг мають по вісім очок та йдуть на 13-14 сходинках, а Ганновер та Штутгарт перебувають у зоні вильоту.

Чемпіонат Німеччини, 8-й тур

Штутгарт – Борусія Д – 0:4

Голи: Санчо, 3, Ройс, 25, Алькасер, 27, Філіпп, 85

Аугсбург – РБ Лейпциг – 0:0

Байєр – Ганновер – 2:2

Голи: Бендер, 34, Белларабі, 90+4 – Мусліджа, 25, Феліпе, 54

Вилучення: Феліпе, 58 (друга жовта)

Нюрнберг – Хоффенхайм – 1:3

Голи: Бехренс, 18 (пен) – Нельсон, 50, 57, Шалай, 67

Вольфсбург – Баварія – 1:3

Голи: Вегорст, 63 – Лєвандовскі, 30, 49, Родрігес, 72

Вилучення: Роббен, 58 (друга жовта)