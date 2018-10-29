Боруссия разгромила Штутгарт, Байер спасся в матче с Ганновером

Первые субботние матчи 8-го тура немецкой Бундеслиги завершились без особых сенсаций.

Дортмундская Боруссия приехала в гости к кризисному Штутгарту и очень быстро закрыла все вопросы относительно победителя. Уже на 3-й минуте "шмели" разорвали оборону в штрафной хозяев, и Санчо достаточно издевательски открыл счёт, а на 25-27-й минутах всё было окончательно решено. Сначала Марко Ройс замкнул передачу Пищека точным ударом из пределов штрафной, а потом с ним обыгрался Алькасер, который вышел один на один и эффектно перебросил голкипера

В параллельной встрече Бавария играла с Вольфсбургом. Матч проходил очень нелегко для мюнхенцев, однако "волки" сами привезли голы в свои ворота – и в двух случаях их автором стал Роберт Левандовски, который на 30-й минуте вышел один на один и пробил между ног голкипера, а на 49-й и наказал хозяев за ужасную обрезку в центре. Впрочем, через девять минут Бавария осталась в меньшинстве (Роббен получил вторую желтую), а еще через пять Вольфсбург отыграл один мяч – это Вегорст замкнул прострел Мехмеди. Тем не менее, последнее слово было за гостями: на 72-й минуте Родригес вышел один на один с Кастелсом, установив окончательный счёт – 1:3.

В других поединках Хоффенхайм благодаря дублю Нельсона и голу Шалая одержал волевую победу над Нюрнбергом, а Байер в компенсированное время вырвал ничью с Нюрнбергом. В матче между Аугсбургом и РБ Лейпциг голов забито не было

Таким образом, Боруссия набрала 20 очков и продолжила возглавлять турнирную таблицу, опережая Баварию на четыре очка. Лейпциг идёт третьим и имеет в активе 15 очков, у Хоффенхайма 10 очков и десятое место, а Аугсбург и Вольфсбург с девятью идут на девятой и одинадцатой позициях соответственно. Байер и Нюрнберг имеют по восемь очков и идут на 13-14 ступеньках, а Ганновер и Штутгарт находятся в зоне вылета.

Чемпионат Германии, 8-й тур

Штутгарт – Боруссия Д – 0:4

Голы: Санчо, 3, Ройс, 25 Алькасер, 27, Филипп, 85

Аугсбург – РБ Лейпциг – 0:0

Байер – Ганновер – 2:2

Голы: Бендер, 34, Беллараби, 90+4 – Муслиджа, 25 Фелипе, 54

Удаление: Фелипе, 58 (вторая жёлтая)

Нюрнберг – Хоффенхайм – 1:3

Голы: Бехренс, 18 (пен) – Нельсон, 50, 57, Шалай, 67

Вольфсбург – Бавария – 1:3

Голы: Вегорст, 63 - Левандовски, 30, 49, Родригес, 72

Удаление: Роббен, 58 (вторая желтая)