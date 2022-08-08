Борусія домовилася з Кельном про перехід Антоні Модеста. Про це повідомив спортивний директор Дортмунда Себастьян Кель. Однак він зазначив, що форварду належить ще пройти медогляд і узгодити деталі особистого контракту.

Кельн підтвердив інформацію, акцентувавши на тому, що виконує прохання Модеста. Борусія готова виплатити 5 мільйонів євро компенсації за 34-річного футболіста. Антоні отримає контракт на рік і замінить Аллє, який навіть не встиг дебютувати за Дортмунд через виявлений рак.

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Чутки про перехід Модеста з'явилися ще до недільного матчу Кельна проти Шальке, що викликало обурення в головного тренера. Штеффен Баумгарт викинув Модеста зі складу, а після гри видав гнівний коментар:

"Мене бісить, що такі новини з'являються в день матчу. Де тут фейр-плей? Я зараз просто вибухну від гніву. Ламаються мої плани, я мушу знімати Антоні, хоча він хотів зіграти останній матч за Кельн. Я впевнений, що інформацію злила не наша сторона. Ми б не стріляли собі в ногу".