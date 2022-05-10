Збірну України перед стартовим свистком першого матчу у 2022 році надихатиме українська співачка Христина Соловій.

Вже завтра, 11 травня, на стадіоні Борусія Парк у Менхенгладбаху команда Олександра Петракова проведе контрольний матч у межах підготовки до плей-офф відбору на ЧС-2022 та Ліги націй 2022/2023.

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Зустріч із представником Бундесліги розпочнеться о 21:45 за київським часом. Перед стартовим свистком прозвучить гімн України. Його наживо виконає вітчизняна артистка, лауреатка численних міжнародних конкурсів Христина Соловій, інформує УАФ.

До слова, українські вболівальники благодійний матч можуть відвідати безкоштовно.

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