"Перший матч, збірна не грала півроку, я не працював півроку. У мене немає запитань до хлопців, на цьому етапі вони молодці, добре все зробили. Помилок дуже багато, будемо їх виправляти. Дуже добра атмосфера. Чесно скажу, у мене навіть сльози на очі накотили, мурашки пішли по шкірі. Дуже добре, що наша нація об’єдналася. Дякуємо українцям, що прийшли й підтримали, дякуємо німцям. Атмосфера була чудова.

Перфоманс Мудрика у дебюті за збірну у відеоогляді поєдинку Борусія М – Україна – 1:2

Я бажаю, щоб цього ніхто не відчував. Я був у Києві з першого дня, коли все це почалося. Сидиш у квартирі й не знаєш, куди прилетить снаряд. Я не боявся, ночував удома, а моя дружина ходила ночувати в бомбосховище, не могла витримати. Це дуже неприємно, нікому не бажаю пережити таке.

Шикарні дебюти Мудрика та Піхальонка? Контрольна гра, не треба робити таких поспішних висновків. Не треба хвалити гравців. Попереду в нас головний поєдинок. Я ще подумаю, кого виставити у складі. Це контрольний матч, а в офіційних усе буде по-іншому. Хлопці забили, я їх похвалив, рухаємося далі.

Помилка Коноплі? У мене немає питань до своїх футболістів. Це внутрішня кухня. Розберемо помилки й будемо йти далі. Стан травмованих? Циганков залишився в Любляні, працює з реабілітологом. Сподіваюся, за три-чотири дні буде в строю. Щодо Артема Довбика, то ми з допомогою Борусії зробили йому МРТ. У нього є невелике пошкодження, тому сьогодні ми поберегли його. Артему потрібно п'ять-шість днів на відновлення", – наводить слова Петракова офіційний сайт УАФ.

Борусія М – Україна: Мудрик та інший сенсаційний дебютант дають перемогу – мільйони для українців і ложечка дьогтю