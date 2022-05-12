Збірна України здобула перемогу в першому поєдинку у 2022 році, а авторами голів стали Мудрик та Піхальонок. Дивіться відео голів та огляд матчу Борусія М – Україна на Футбол 24.

Початок гри видався результативним: Мудрик на 9 хвилині відкрив рахунок у зустрічі, пошивши у дурні захисника та воротаря. Носс через 5 хвилин вирівняв становище, класно пробивши у ближню дев'ятку.

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Мудрик впродовж всього матчу виділявся активністю, проте героєм судилось стати не йому. Наприкінці зустрічі гравці збірної України класно запресингували поблизу чужого карного майданчика, розіграли комбінацію та вивели на ударну позицію Піхальонка, який влучним ударом у нижній кут поставив крапку в зустрічі.