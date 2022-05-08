Олександр Петраков наразі не може розраховувати на всіх футболістів, яких перебувають у його розпорядженні.

Як відомо, збірна України проводить підготовчий збір у Словенії. Підопічні Олександра Петракова, поки-що без легіонерів, готуються до матчу плей-офф кваліфікації ЧС-2022 проти Шотландії.

Збірна України провела відкрите тренування у Словенії – троє гравців поза списком

Серед присутніх на зборі одразу троє гравців наразі не можуть тренуватися на повну силу. І якщо Михайло Мудрик завершує відновлення після травми і готується повернутися до загальної групи, то Віктор Циганков та Олексій Гуцуляк поки далекі від стовідсоткових показників. Півзахисник Динамо продовжує реабілітацію після ушкодження привідного м’яза стегна. Натомість хавбек СК Дніпро-1 на тренуванні відчув біль у коліні і змушений був робити МРТ-знімок.

За повідомлення офіційного сайту УАФ, Гуцуляку діагностували травму бокової зв’язки колінного суглоба. 24-річний футболіст пройде лікування під наглядом лікарів збірної України.

Нагадаємо, поєдинок проти шотландців "синьо-жовті" проведуть 1 червня. Перед цим українці планують зіграти декілька спарингів.

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