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Борусія Дортмунд підписала Холанда

16:49 313 Читать на русском
Борусія Дортмунд підписала Холанда
Ханс-Йоахім Ватцке і Ерлінг Холанд / Сайт Борусії Д

Нападник австрійського Зальцбурга Ерлінг Холанд підписав контракт з дортмундською Борусією.

"Джмелі" оголосили про трансфер норвезького бомбардира на своєму офіційному сайті.

Контракт новачка розрахований до 30 червня 2014 року, фінансових подробиць угоди клуб не повідомляє. Більшість ЗМІ стверджують, що перехід обійшовся у 20 млн євро, сама така клаусула була прописана у контракті гравця із Зальцбургом. Холанд виступатиме за Борусію під 9-им номером. 19-річний норвежець приєднається до німецької команди 3 січня і наступного дня вирушить до тренувального табору в Марбельї.

Нагадаємо, Холанд став однією з головних сенсацій групового етапу Ліги чемпіонів, відзначившись 8 голами і одним асистом у шести матчах. На зіркового вундеркінда також претендували такі клуби як Ювентус і Манчестер Юнайтед.

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