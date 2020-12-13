Дортмундська Борусія припинила співпрацю з головним тренером Люсьєном Фавром, повідомляє Bild.

Борусія Д – Штутгарт – 1:5 – відео голів та огляд матчу

Звільнення відбулось після розгромної поразки клубу в 11-му турі Бундесліги в матчі проти Штутгарта (1:5). Джерело зазначає, що гравці вже проінформовані про рішення керівництва. Наразі командою керуватиме помічник швейцарця Едін Терзіч.

Зауважимо, Борусія Д йде п'ятою у чемпіонаті Німеччини, відстаючи від лідерів – Баварії і Лейпцига – на 5 залікових пунктів. Команда вийшла з першого місця у групі в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів.

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