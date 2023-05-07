Дортмундська Борусія внаслідок нічиєї з Бохумом пропустила Баварію на вершину, але шанси на "салатницю" ще не втрачено. У випадку домашньому перемоги над Вольфсбургом підопічні Едіна Терзіча наблизились би до Мюнхена на відстань в одне очко.

"Вовки" мали свою мотивацію – вони відставали від зони ЛЄ на два очки, але звитяга на Вестфалені підняла б їх у цей турнір. Втім, битви між сильними командами не вийшло. Вийшло побиття.

В ролі піньяти, яку битою колошматять дітлахи, виступив Вольфсбург. Ще до перерви гості були розгромлені. Початок виносу поклав Адейємі, який ефектно замкнув навіс з лівого флангу. 1:0.

Це сталося на 13-й хвилині, а вже на 28-й він асистував Аллє. Хуммельс накрив Вінда, а Карім підібрав м'яч, обійшов Борнаува й прострілив на лінію воротарського – 2:0. На 37-й же хвилині Брандт відкрився під закидання з глибини й вийшов віч-на-віч з голкіпером, після чого покотив під удар Малену в порожні. 3:0!

Одразу зі стартом другого тайму різанина бензопилою в Дортмунді продовжилась. На 54-й хвилині Беллінгем підхопив м'яч на власній третині поля й протягнув його через фланг до чужої – а після цього змістився в центр і вистрілив у праву дев'ятку. Кастелс парирував, але м'яч злетів "свічкою", приземлившись у воротах. 4:0!

Контратака за участі Адейємі й Джуда на 59-й хвилині захлинулася, однак під пресингом останнього обрізався Борнаув. У своєму штрафному Себастьян віддав невдалий пас назад – Аллє перехопив його й віддав пас на Адейємі, якому залишилось влучити практично в порожні ворота. 5:0!

На 65-й хвилині Карім міг і хет-трик оформити. Йому довірили пробити пенальті. Втім, м'яч після його пострілу пролетів над поперечкою. У підсумку, 21-річний нападник покинув поле з дублем та асистом.

Після ЧС-2022 жоден футболіст Бундесліги не зміг забити більше чотирьох голів і віддати більше чотирьох асистів. Виключенням є Адейємі – у Каріма в 2023 році вже 6+5.

Зрештою, на 87-й хвилині Беллінгем забив останній гол у зустрічі. Перемога з рахунком 6:0 дозволила Борусії Д скоротити відставання від Баварії до одного залікового балу. Вольфсбург залишився на сьомій сходинці.

Баварія з історичним рекордом здолала Вердер і закріпилась на вершині Бундесліги – попереду три фінали