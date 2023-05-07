Дортмундская Боруссия вследствие ничьей с Бохумом пропустила Баварию на вершину, но шансы на "салатницу" ещё не потеряны. В случае домашней победы над Вольфсбургом подопечные Эдина Терзича приблизились бы к Мюнхену на расстояние в одно очко.

"Волки" имели свою мотивацию – они отставали от зоны ЛЕ на два очка, но победа на Вестфалене подняла бы их в этот турнир. Впрочем, битвы между сильными командами не получилось. Получилось избиение.

В роли пиньяты, которую битой колошматили детишки, выступил Вольфсбург. Еще до перерыва гости были разгромлены. Начало выносу положил Адейеми, который эффектно замкнул навес с левого фланга. 1:0.

Это случилось на 13-й минуте, а уже на 28-й он ассистировал Алле. Хуммельс накрыл Винда, а Карим подобрал мяч, обошел Борнаува и прострелил на линию вратарской – 2:0. На 37-й же минуте Брандт открылся под заброс из глубины и вышел один на один с голкипером, после чего покатил под удар Малену в пустые. 3:0!

Сразу со стартом второго тайма резня бензопилой в Дортмунде продолжилась. На 54-й минуте Беллингем подхватил мяч на своей трети поля и протащил его через фланг к чужой – а после этого сместился в центр и выстрелил в правую девятку. Кастелс парировал, но мяч взлетел "свечой", приземлившись в воротах. 4:0!

Контратака с участием Адейеми и Джуда на 59-й минуте захлебнулась, однако под прессингом последнего обрезался Борнаув. В своей штрафной Себастьян отдал неудачный пас назад – Алле перехватил его и отдал пас на Адейеми, которому осталось попасть практически в пустые ворота. 5:0!

На 65-й минуте Карим мог и хет-трик оформить. Ему доверили пробить пенальти. Впрочем, мяч после его выстрела пролетел над перекладиной. В итоге, 21-летний нападающий покинул поле с дублем и ассистом.

После ЧМ-2022 ни один футболист Бундеслиги не смог забить больше четырёх голов и отдать больше четырёх ассистов. Исключением является Адейеми – у Карима в 2023 году уже 6+5.

В конце концов, на 87-й минуте Беллингем забил последний гол во встрече. Победа со счетом 6:0 позволила Боруссии Д сократить отставание от Баварии до одного зачётного балла. Вольфсбург остался на седьмой строчке.

Бавария с историческим рекордом одолела Вердер и закрепилась на вершине Бундеслиги – впереди три финала