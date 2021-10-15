Програму 8-го туру Бундесліги відкривала зустріч у Зінсхаймі, де Хоффенхайм приймав Кельн. Господарі у випадку перемоги наблизились би до зони ЛЄ на мінімальну відстань, а гості в разі власного успіху бодай на добу порівнялись би з топ-4 за очками. Крім того, у "цапів" була особлива мотивація – вони програли Хоффенхайму 6 матчів поспіль, а безвиграшна серія становила 10 матчів. Востаннє ж цей клуб перемагав зінсхаймців 6 років тому. Звісно ж, цей жах команда хотіла припинити.

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У перші півгодини поєдинку футболісти обмінялись гострими ударами у виконанні Крамаріча та Андерсона, а на 31-й хвилині Хоффенхайм відкрив рахунок внаслідок розрізної передачі від Крамаріча та виходу Бебу віч-на-віч – 1:0! На перерву гравці відправились саме з цими цифрами на табло, однак вже через три хвилини після неї Кельн почав сипатись.

На 49-й хвилині Бебу оформив дубль, красиво забивши п'яткою, а на 51-й Баумгартнер довів справу до розгрому – 3:0! Четвертий гол на 74-й хвилині вколотив Гейгер, який після вривання Бебу в штрафний прийняв його пас і пробив у порожні ворота.

Наприкінці зустрічі Крамаріч міг влаштувати "маніту", однак після пострілу хорвата зі стандарту м'яч влучив у поперечину. Зрештою, на 87-й хвилині Пош точним ударом головою оформив 5:0 – причому цей гол став дебютним для Штефана за чотири роки в Бундеслізі. Він же став і останнім у зустрічі.

Таким чином, Хоффенхайм набрав 11 очок, піднявшись на восьму позицію в турнірній таблиці Бундесліги. Кельн, залишившись з 12 заліковими балами, опустився на сьому сходинку.

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