Продовження казки Холанда у відеоогляді матчу Борусія Д – ПСЖ

Дортмундська Борусія переграла французький Парі Сен-Жермен у першому матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів. До вашої уваги відео забитих м'ячів і найкращих моментів поєдинку.

Господарі повністю контролювали хід гри в першому таймі, проте втілити свою перевагу в забиті м'ячі "джмелям" не вдалося.

Борусія здобула перемогу над ПСЖ завдяки дублю Холанда – дортмундці змарнували купу шансів і пропустили гол від Неймара

Активніша гра в другій половині дозволила дортмундцям відкрити рахунок на 69-й хвилині. Це Хакімі прострілив із правого флангу, Геррейро пробив у захисника, а Ерлінг Холанд опинився першим на добиванні й прокинув м'яч повз Наваса.

Радість Борусії Д, однак, була недовгою. Уже за 6 хвилин Мбаппе накрутив трьох опонентів на правому фланзі й пасом вивів Неймара на порожні ворота – 1:1. Та перемогти в цей вечір судилося підопічним Фавра. Холанд на 77-й отримав пас від Рейни й потужно пробив із лівої метрів із 20-ти – Навас був безсилим.