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Боруссия одержала победу над ПСЖ благодаря дублю Холанда – дортмундцы упустили кучу шансов и пропустили гол от Неймара

18 февраля 23:57 141 Читати українською
Боруссия одержала победу над ПСЖ благодаря дублю Холанда – дортмундцы упустили кучу шансов и пропустили гол от Неймара
Боруссия Д – ПСЖ: отчет на матч 1/8 финала Лиги чемпионов

В рамках первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов дортмундская Боруссия перед родными болельщиками смогла дожать ПСЖ, но пропустила один гол.

69’ Эрлинг Холанд
77’ Эрлинг Холанд
 
Неймар 76’
69’ Эрлинг Холанд
76’ Неймар
77’ Эрлинг Холанд

Люсьен Фавр на матч против ПСЖ выставил довольно прогнозируемый состав, учитывая травмы Ройса и Брандта, и решил сыграть по схеме 3-4-2-1, хотя Холанд садился так низко, что её можно охарактеризовать как 3-5-2 с Азаром и Санчо впереди. Тухель выпустил классические 4-3-3 с явно оборонительным уклоном – в центре действовала тройка Веррати-Гуйе-Маркиньос. В запасе также остались Икарди и Кавани. Парижане явно приехали играть вторым номером.

Это стало очевидно уже на первых минутах, когда дортмундцы захватили контроль над мячом. Гостям некоторое время удавалось держать "шмелей" на дистанции, а на 10-й минуте Неймар даже заработал перспективный штрафной в метрах 25-ти от ворот – бразилец сам же его и исполнил, направив мяч в правый угол. Джуниору до гола не хватило считанных сантиметров. Это был последний удар ПСЖ по воротам в последующие 33 минуты – дальше баллом правила Боруссия.

Подопечные Люсьена Фавра сухим контролем мяча моментов не создавали, но провоцировали ПСЖ на ошибки. Особенно много ошибался Гуйе, который терял мяч в центре поля на ровном месте, вследствие чего Дортмунд раскатывал молниеносные контратаки. За опорной зоной ПСЖ возникал безумное пространство, которое заполняли Холанд, Джан и Витсель – они приняли участие практически во всех контрвыпадах немцев в первом тайме. Вскоре моменты начали литься, словно из рога изобилия.

Первый из них случился на 14-й минуте в результате контрвыпада, который начал Холанд, а разогнал и завершил выстрелом с линии штрафной Санчо – мяч пролетел рядом с левой штангой! На 21-й Пищек запустил в проход по правому флангу Хакими, а тот выкатил пас на Джана; Эмре упал в штрафной, но пенальти не выпросил. На 23-й головой за шиворот Навасу пробивал Хуммельс (неточно и из офсайда), а на 27-й очередная контра "шмелей" завершилась ударом Санчо метров с 20-ти в правый нижний угол – Навас парировал!

После этого Боруссия провела несколько атак без острого завершения, но на 35-й минуте местные болельщики снова схватились за голову: хозяева в два касания прорвали левый полуфланг, и Холанд пробил с линии штрафной в ближний угол – мяч попал в сетку с внешней стороны. На 37-й же потеря парижан в центре привела к контратаке 3-в-2, в которой Джан отдал пас влево на Санчо, а тот подал на дальнюю штангу. Навес замыкал Холанд, но удар головой у Эрлинга не получился. ПСЖ после этого несколько выровнял игру, но в атаке вообще ничего не получалось – от отчаяния Неймар на 44-й минуте пробил со штрафного с центра поля. Получилось очень неточно.

Первый тайм прошёл при нулях на табло, но на старте второго Боруссия могла исправить этот недостаток. Так, на уже на 48-й минуте Азар ворвался на правый край штрафной, обыграв Курзава, но Торган отпустил мяч за пределы поля. На 50-й же после розыгрыша углового Витсель разрезал оборону пасом на Хакими, который прострелил в касание на линию вратарской – оттуда пошла скидка, но гости всеми правдами и неправдами сумели отбиться. Ещё через минуту Кимпембе обрезался перед собственной штрафной, в результате чего Холанд вошёл в штрафную и начал всех обыгрывать – впрочем, Эрлинг передержал мяч, упав и потеряв его.

После этого парижане несколько выровняли игру, хотя инициатива всё равно оставалась за Дортмундом. На 66-й минуте гости даже могли выйти вперёд благодаря разрезному пасу Неймара на правый край штрафной, который Мбаппе замкнул мощным выстрелом. Бюрки парировал, а уже на 69-й Боруссия наказала ПСЖ за расточительность: Хакими завершил очередную атаку передачей с фланга на Геррейро, тот нанёс удар метров с 20-ти и попал в защитника, а Холанд подхватил отскок и пробил с нескольких метров – 1:0!

Парижане прогнозируемо пошли в атаку и едва не попали в плен на 75-й минуте, когда Навас на считанную секунду опередил Холанда в собственной штрафной после лонгбола ему на ход. У ПСЖ ничего не получалось, но на 76-й минуте гости неожиданно сравняли счёт: Мбаппе убежал по флангу от Рейны, переиграл на правом краю штрафной Загаду и исполнил поперечную передачу на Неймара – тот забивал уже в пустые ворота! 1:1! Впрочем, уже через две минуты Боруссия восстановила преимущество благодаря прорыву Рейны через центр, его передачи на линию штрафной и мощному удару Холанда с левой. Эрлинг попал точно в девятку – 2:1!

В эндшпиле поединка обе команды могли изменить счёт. Сначала не повезло ПСЖ: на 81-й минуте Курзава отборолся с Пищеком и сбросил мяч на Неймара, а тот мощно пробил метров с восьми – штанга спасла Боруссию! Дортмунд ответил моментом на 86-й, когда Санчо ворвался на границу штрафной и выкатил передачу на правый край Хакими, а тот мощно выстрелил в дальний угол – мимо! Уже в компенсированное время Неймар запускал мяч над перекладиной. В конце концов, забить хотя бы ещё один гол командам так и не удалось.

Финальный свисток зафиксировал победу дортмундской Боруссии. Ответный матч пройдёт в Париже 11 марта на стадионе Парк де Пренс.

blog_ava
Боруссия Д – ПСЖ: онлайн-трансляция матча 1/8 финала Лиги чемпионов – как это было
18 февраля
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Теги
ПСЖ ПСЖ Лига чемпионов Боруссия Дортмунд - ПСЖ Боруссия Дортмунд Боруссия Дортмунд
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