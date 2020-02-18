Боруссия одержала победу над ПСЖ благодаря дублю Холанда – дортмундцы упустили кучу шансов и пропустили гол от Неймара

В рамках первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов дортмундская Боруссия перед родными болельщиками смогла дожать ПСЖ, но пропустила один гол.

Люсьен Фавр на матч против ПСЖ выставил довольно прогнозируемый состав, учитывая травмы Ройса и Брандта, и решил сыграть по схеме 3-4-2-1, хотя Холанд садился так низко, что её можно охарактеризовать как 3-5-2 с Азаром и Санчо впереди. Тухель выпустил классические 4-3-3 с явно оборонительным уклоном – в центре действовала тройка Веррати-Гуйе-Маркиньос. В запасе также остались Икарди и Кавани. Парижане явно приехали играть вторым номером.

Это стало очевидно уже на первых минутах, когда дортмундцы захватили контроль над мячом. Гостям некоторое время удавалось держать "шмелей" на дистанции, а на 10-й минуте Неймар даже заработал перспективный штрафной в метрах 25-ти от ворот – бразилец сам же его и исполнил, направив мяч в правый угол. Джуниору до гола не хватило считанных сантиметров. Это был последний удар ПСЖ по воротам в последующие 33 минуты – дальше баллом правила Боруссия.

Подопечные Люсьена Фавра сухим контролем мяча моментов не создавали, но провоцировали ПСЖ на ошибки. Особенно много ошибался Гуйе, который терял мяч в центре поля на ровном месте, вследствие чего Дортмунд раскатывал молниеносные контратаки. За опорной зоной ПСЖ возникал безумное пространство, которое заполняли Холанд, Джан и Витсель – они приняли участие практически во всех контрвыпадах немцев в первом тайме. Вскоре моменты начали литься, словно из рога изобилия.

Первый из них случился на 14-й минуте в результате контрвыпада, который начал Холанд, а разогнал и завершил выстрелом с линии штрафной Санчо – мяч пролетел рядом с левой штангой! На 21-й Пищек запустил в проход по правому флангу Хакими, а тот выкатил пас на Джана; Эмре упал в штрафной, но пенальти не выпросил. На 23-й головой за шиворот Навасу пробивал Хуммельс (неточно и из офсайда), а на 27-й очередная контра "шмелей" завершилась ударом Санчо метров с 20-ти в правый нижний угол – Навас парировал!

После этого Боруссия провела несколько атак без острого завершения, но на 35-й минуте местные болельщики снова схватились за голову: хозяева в два касания прорвали левый полуфланг, и Холанд пробил с линии штрафной в ближний угол – мяч попал в сетку с внешней стороны. На 37-й же потеря парижан в центре привела к контратаке 3-в-2, в которой Джан отдал пас влево на Санчо, а тот подал на дальнюю штангу. Навес замыкал Холанд, но удар головой у Эрлинга не получился. ПСЖ после этого несколько выровнял игру, но в атаке вообще ничего не получалось – от отчаяния Неймар на 44-й минуте пробил со штрафного с центра поля. Получилось очень неточно.

Первый тайм прошёл при нулях на табло, но на старте второго Боруссия могла исправить этот недостаток. Так, на уже на 48-й минуте Азар ворвался на правый край штрафной, обыграв Курзава, но Торган отпустил мяч за пределы поля. На 50-й же после розыгрыша углового Витсель разрезал оборону пасом на Хакими, который прострелил в касание на линию вратарской – оттуда пошла скидка, но гости всеми правдами и неправдами сумели отбиться. Ещё через минуту Кимпембе обрезался перед собственной штрафной, в результате чего Холанд вошёл в штрафную и начал всех обыгрывать – впрочем, Эрлинг передержал мяч, упав и потеряв его.

После этого парижане несколько выровняли игру, хотя инициатива всё равно оставалась за Дортмундом. На 66-й минуте гости даже могли выйти вперёд благодаря разрезному пасу Неймара на правый край штрафной, который Мбаппе замкнул мощным выстрелом. Бюрки парировал, а уже на 69-й Боруссия наказала ПСЖ за расточительность: Хакими завершил очередную атаку передачей с фланга на Геррейро, тот нанёс удар метров с 20-ти и попал в защитника, а Холанд подхватил отскок и пробил с нескольких метров – 1:0!

Парижане прогнозируемо пошли в атаку и едва не попали в плен на 75-й минуте, когда Навас на считанную секунду опередил Холанда в собственной штрафной после лонгбола ему на ход. У ПСЖ ничего не получалось, но на 76-й минуте гости неожиданно сравняли счёт: Мбаппе убежал по флангу от Рейны, переиграл на правом краю штрафной Загаду и исполнил поперечную передачу на Неймара – тот забивал уже в пустые ворота! 1:1! Впрочем, уже через две минуты Боруссия восстановила преимущество благодаря прорыву Рейны через центр, его передачи на линию штрафной и мощному удару Холанда с левой. Эрлинг попал точно в девятку – 2:1!

В эндшпиле поединка обе команды могли изменить счёт. Сначала не повезло ПСЖ: на 81-й минуте Курзава отборолся с Пищеком и сбросил мяч на Неймара, а тот мощно пробил метров с восьми – штанга спасла Боруссию! Дортмунд ответил моментом на 86-й, когда Санчо ворвался на границу штрафной и выкатил передачу на правый край Хакими, а тот мощно выстрелил в дальний угол – мимо! Уже в компенсированное время Неймар запускал мяч над перекладиной. В конце концов, забить хотя бы ещё один гол командам так и не удалось.

Финальный свисток зафиксировал победу дортмундской Боруссии. Ответный матч пройдёт в Париже 11 марта на стадионе Парк де Пренс.